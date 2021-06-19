Фильм "Бендер: Начало" раскроет тайну происхождения ловкого авантюриста

Авантюризм и артистизм у него в крови. Его зовут Остап Бендер, и это его первое приключение. Историю становления самого известного мошенника во всей России не прочитать в знаменитых книгах Ильфа и Петрова. Зато можно рассмотреть во всех красках в кино.

"История хулиганская в принципе. Это приквел, это фантазия на тему, как это могло быть до того, как Остап Бендер появляется в "12 стульях" и "Золотом теленке", – говорит Сергей Безруков.

"Бендер: Начало" – задорный фильм, где всем заправляют азарт и дух свободы. Превращение из мальчика в мужчину происходит через череду довольно драматичных, если задуматься, событий: революция, проблемы с местным авторитетом Мишкой Япончиком, первая любовь и необходимость содержать маму – обедневшую графиню. Но все это разыграно в удалой эксцентричной манере с массой тонких шуток и в эффектных декорациях. А это значит, что грустить не время!

Для исполнителя роли молодого Остапа (Арама Вардеваняна) этот образ совершенно точно станет пропуском в мир большого кино. Но все же первую скрипку здесь играет не юный Ося, а его внезапно возникший папа. Турецкоподданного Ибрагима Бендера, от которого Остап возьмет все самое лучше, с чистым актерским удовольствием исполнил Сергей Безруков.

"Обо мне ходят разные слухи, что я все уже сыграл. Вы знаете, если вы посмотрите Бендера, вы поймете, сколького я еще не сыграл, но зато в этой роли Бендера у меня есть возможность сходу сыграть сразу несколько персонажей", – сообщил актер.

Поначалу не очень слаженный дуэт отца и сына Бендеров одновременно разбирается и с проблемами финансовыми, и со сложностями во взаимоотношениях. Парад переодеваний, смена характеров и акцентов вроде бы отвечают за комедию. Но именно это совместное противостояние опаснейшему бандиту Мишке Япончику ускоряет процесс зарождения истинных семейных чувств.

"В том-то и парадокс. Япончик, он один. А Бендер и папа, они вдвоем. И это его жутко бесит. Что они семья, хоть у них и разные отношения складываются на протяжение фильма, но они все-таки семья. Это про это кино", – считает Никита Кологривый.

Как и положено легенде, действие фильма разворачивается в вымышленном городке Солнечноморске. Но атмосфера Одессы, знаменитого города авантюристов и юмористов, присутствует в каждом кадре и акценте.

"Бендер: Начало" – это не только начало истории великого комбинатора, но и старт кинотрилогии. Ведь сокровищ в революционной России еще немало, да и знакомство отца и сына только-только завязалось. И какой бы невероятной ни казалась очередная легенда об Остапе Бендере, в нее хочется поверить.

Вероника Скурихина, "Утро России"

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