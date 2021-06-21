"Смытый" потопом Жигунов показал вид на затопленную Ялту

Сергей Жигунов, который сейчас отдыхает недалеко от Ялты со своей молодой женой, опубликовал в Instagram фото с видом на пострадавший от сильнейшего потопа город. В комментариях пользователи его спросили, закончилось ли все? Он ответил: "Нет".

Несколько дней назад актер разместил в соцсети кадры страшного наводнения.

"Пошел за хлебом, и меня смыло", – подписал видео Жигунов.

Вскоре после этого одно из СМИ написало, что во время потопа Жигунов с супругой погибли. Сергей на сообщение о его "смерти" отреагировал иронично, разместив пост от имени любимой собаки Степы. В комментариях пользователи отметили, что теперь он "точно будет жить долго", а Степе на правах главы семьи разрешили "обтявкать журналистов".

"Главное – никогда не терять чувство юмора, даже от таких неожиданных новостей", – пожелали актеру поклонники.

По состоянию на 21 июня ситуация с масштабным подтоплением в городе Ялте остается сложной, сказал сегодня глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при потопе в Ялте возросло до 43.