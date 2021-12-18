Неделю лечился дома: что известно о состоянии Батрутдинова

В субботу, 18 декабря, стало известно о госпитализации юмориста Тимура Батрутдинова. Официальных комментариев ни от артиста, ни от его представителя пока не поступило.

Батрутдинов, как сообщают СМИ, попал в больницу с коронавирусом. До этого он неделю лечился дома. В скором времени его состояние ухудшилось, потому медики приняли решение о госпитализации.

В медицинском учреждении артисту сделали компьютерную томографию, которая выявила у него 25-50 процентов поражения легких. Врачи оценивают состояние Тимура Батрутдинова как среднетяжелое.