Появились подробности смерти 40-летней Евгении Брик

В пятницу, 11 февраля, стало известно о смерти актрисы Евгении Брик. Ей было всего 40 лет.

Официальный представитель актрисы пояснила, что причиной смерти Брик стал не коронавирус. Это же подтвердил и представитель супруга артистки, режиссера Валерия Тодоровского.

Актриса Юлия Ауг сообщила, что у Евгении Брик было онкологическое заболевание, но об этом знали только самые близкие. Коллега отметила, что для многих смерть актрисы стала шоком. Евгения была невероятным и хорошим человеком, имеющим большой талант. Ауг считает случившееся несправедливой и огромной потерей, сообщает РИА Новости.

Прокомментировал уход из жизни Брик певец Дима Билан. Они вместе работали над клипом "Не молчи".

Артист назвал коллегу добрым, искренним, светлым, веселым человеком. Дмитрий Билан посвятил Евгении Брик отдельный пост в Instagram. "Не хочется во все это верить", — поделился певец.

Евгения Брик известна зрителю своими работами в таких фильмах, как "Стиляги", "Географ глобус пропил", сериалах "Оттепель", "Бомба".

Валерий Тодоровский познакомился с будущей супругой в 2002 году. В 2008-м они переехали в США, приезжая в Россию работать. В сентябре 2009-го у них родилась дочь Зоя.

Фильмы с участием Евгении Брик доступны на медиаплатформе "Смотрим".