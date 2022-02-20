Илон Маск влюбился в Наташу

Американский предприниматель Илон Маск встретил новую любовь. Теперь его связывают романтические отношения с австралийской актрисой Наташей Бассет.

О возлюбленной миллиардера сообщает Daily Mail. Папарацци запечатлели, как актриса выходит из частного самолета Илона Маска.

Наташе Бассет 27 лет. Она сыграла Бритни Спирс в биографическом фильме "Бритни навсегда". В настоящее время актриса задействована в съемках фильма про Элвиса Пресли.

Илону Маску 50 лет. Позади у него бурная личная жизнь. В 2000 году он женился на Джастин Уилсон. В браке у них родились пятеро детей.

В 2010 году Маск женился на актрисе Талуле Райли. Через 2 года они развелись, затем снова воссоединились, но их союз был недолгим.

С 2018-го предприниматель начал встречаться с певицей Граймс. У них появился ребенок. В сентябре прошлого года стало известно о расставании пары.

Также у Маска были отношения с актрисой Эмбер Херд.