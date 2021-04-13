Робот-бегемот из России обещает переворот в автомобилестроении

Экструдер скользит над платформой и слой за слоем выдавливает расплавленный пластик, буквально выращивая необходимое изделие. Так работает 3D-принтер.

Может показаться, подобным уже трудно кого-то удивить. Но сейчас убедитесь, что это не правда.

Печатную машину его разработчики, инженеры из Ярославля, назвали бегемотом, от английского слова big – "большой". Рабочий объем позволяет создавать внушительные конструкции от архитектурных макетов и букв для рекламных вывесок до строительных опалубок и форм для литья.

"Размеры его рабочего поля – два метра на метр и на 70 сантиметров, то есть общий объем – это порядка 1,2 кубических метра. Вот такие большие изделия можно на нем печатать", – поясняет генеральный директор компании-производителя Александр Маслов.

Относятся к этим изделиям и элементы для автомобилей – фрагменты салона и кузова. Конечно, когда речь идет о тысяче одинаковых предметов, то без традиционного производства не обойтись. Но один экземпляр быстрее и дешевле сделать именно так. И этот метод вовсю осваивают те, кто занимается ремонтом авто и тюнингом.

Кстати, сегодня есть принтеры, способные создавать даже такие детали машин, что работают в жестких условиях – вроде крыльчаток и шестеренок. Пример, аппарат от конструкторов из Волгограда.

Это даже не 3D, а 5D-печать.

"Мы используем наклонно-поворотную платформу, которая может наклонять и поворачивать деталь в процессе производства, – рассказывает генеральный директор компании-разработчика, резидента Сколково, Артем Авдеев. – И таким образом избегать поддержек и упрочнять деталь по всему объему изделия".

Изделие, сделанное на обычном принтере, при желании ничего не стоит сломать. А результат 5D-печати при том же усилии даже не гнется. Оно в пять раз прочнее!

Такие приборы уже тестируют на различных предприятиях. Здесь с его помощью создают запчасти для конвейера.

"Прежде какие-то сложные детали нам необходимо было заказывать, соответственно готовить техническое задание, готовить техническую комплектацию, отправлять поставщику, – вспоминает руководитель производственных процессов завода-производителя автохимии Евгений Илюсь. – И очень затягивался этот момент".

Результатом мог быть и многодневный простой. 5D-принтер позволяет изготовить новую деталь за считаные часы. И получается она значительно дешевле.

"Предприятия способны не закупать где-то на удаленном зарубежном производстве, а производить это сегодня у себя, – уверен руководитель по развитию компании-разработчика, резидента Сколково, Анатолий Тулаев. – По сути, предприятие может сегодня с помощью одного принтера сэкономить до трех миллионов рублей в год".

Желание закупать эти устройства уже высказали и зарубежные предприниматели из Бельгии, Германии и Китая. А разработчики уже идут дальше – учат принтер армировать изделия углеволокном. Такие детали уже смогут выдержать даже космические перегрузки.