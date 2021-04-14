Русский geländewagen: в Германии "буханку" продают за 26 тысяч евро

Знаменитый "внедорожник" УАЗ-2206 продают за 26 тысяч евро (около 2,4 миллиона рублей). Правда, предлагают это "чудо" по баснословной цене не российским покупателям, которых вместительной, проходимой и неприхотливой "буханкой" вряд ли удивишь, а немецким. Объявление о продаже разместил на eBay нынешний владелец автомобиля из Берлина.

Кстати, дорогостоящий уазик вовсе не какая-то развалина из советских 70-х. Как заверяет владелец, машина в отличном состоянии – пробег всего-то 1,5 тысячи километров. "Дорогостоящий лот" окрашен в престижный серый колер, вместительный салон обит тканью. Бензиновый двигатель – 2,7 литров (топливо – с низким октановым числом, самое дешевое). При этом русским инженерам удалось выжать из мотора аж 112 лошадиных сил и предельную скорость 127 км\ч. Коробка механическая, 5-ступенчатая плюс постоянный полный привод. Клиренс (дорожный просвет) огромный – 220 мм. Листовые рессоры и телескопические амортизаторы на первый взгляд кажутся устаревшими, но именно такое шасси, как нельзя лучше подходит для бездорожья (правда, в Германии с этим туговато). То есть это полноценный geländewagen, а по-русски – внедорожник.

Кстати, насчет комфорта здесь все тоже продумано – в "буханке" есть подогрев сидений, кондиционер, камера заднего вида и даже раскладная двуспальная кровать. Но хозяин настаивает, что его авто все же в первую очередь предназначено для путешествий – уазик оснащен фаркопом для дополнительного прицепа, лебедкой спереди и лестницей на задней двери, чтобы легко забираться на крышу, где вместо багажника вполне можно установить дополнительную палатку. Ведь отечественный "микроавтобус повышенной проходимости", как официально называется "буханка", может вместить до 11-ти пассажиров.