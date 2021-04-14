Цены выросли, продажи рухнули: стоит ли сейчас покупать автомобиль

Цены на автомобили в России выросли в I квартале в среднем на 8%. В частности, модели Volvo подорожали на 50-150 тыс. руб., Volkswagen – на 50-60 руб., Land Rover – на 3-5%, BMW – на 4%, Audi и Renault – на 3-4%.

Цены могут расти и дальше, поскольку правительство намерено повысить утилизационный сбор на 25%.

Между тем продажи новых авто в России рухнули в 2020 г. на 72,4% из-за пандемии коронавируса. Поставки автомобилей и комплектующих в Россию замедлились или вовсе приостановились.

На рынке наметился дефицит автомобилей, и цены начали расти. Так, седан Peugeot 408 подорожал в марте почти на 8% (на 100 тыс. руб.), Skoda Suberb – на 4% (на 108-113 тыс. руб.), Opel Vivaro – на 3% (на 60 тыс. руб.).

Инфляция и ослабление рубля также способствовали росту цен. Почти 90% производимых на российских заводах автомобилей имеют импортные детали. Поэтому российские производители не предлагают скидок.

Что касается утилизационного сбора, то Минпромторг предлагает установить базовую ставку на легковые авто в размере 25 тыс. руб., на тяжелые грузовики и прицепы – 187,5 тыс. руб. При этом размер сбора на автомобили российского производства не изменится, поскольку предусмотрена государственная компенсация.

Спрос и цены на автомобили растут также благодаря желанию покупателей использовать дешевые автокредиты. Правительство продлило программу льготного кредитования для автомобилей, собранных в России.

Однако доходы населения продолжают падать, и многие эксперты говорят о том, что цены на автомобили могут стабилизироваться или даже снизиться к концу года.

Аналогию следует проводить с долларом США и евро. Участники рынка ожидали, что доллар преодолеет отметку 80-90 руб. и уже никогда не упадет ниже этого уровня. В качестве доводов приводили санкции, угрозу военного столкновения и так далее.

Однако доллар подешевел к 14 апреля до 75,5 руб., поскольку предприятия и население не нуждаются в долларах, на валюту США нет спроса, нет турпотока из России в Америку. Да и доходы россиян не позволяют запасаться долларами.

Цены на новые автомобили не могут расти бесконечно. Подтверждением этому служит статистика, согласно которой продажи авто на вторичном рынке резко упали, то есть россияне перестают покупать более дешевые авто с пробегом.