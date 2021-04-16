Продажи новых автомобилей в ЕС взлетели в марте на 87,3%

Продажи новых автомобилей в странах Евросоюза (без учета Мальты) увеличились в марте на 87,3% в годовом выражении до 1 062 446 машин против 567 253 машин в марте 2020 г., сообщает Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

При этом в феврале продажи сократились на 19,3% в годовом выражении, в январе – на 24%.

Количество вновь зарегистрированных автомобилей в ЕС увеличилось в марте на 3,2% до 2,560 млн машин.

Между тем продажи новых автомобилей в Италии выросли в марте на 497,2% в годовом выражении, во Франции – на 191,7%, Испании – на 128%, Германии – на 35,9%. Продажи в Нидерландах упали на 18%.

Количество вновь зарегистрированных новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Британия, которая вышла из ЕС 31 января 2020 г.) увеличилось в марте на 62,7% до 1,388 млн машин.

Наиболее существенный рост продаж новых автомобилей в ЕС отмечен в марте у Stellantis (PSA Group и FCA Group) – на 177,4%. VW Group увеличила продажи на 62,9%, Renault Group – на 84,7%.

Продажи Toyota выросли на 80,9%, Honda – на 21,4%, Nissan – на 77,5%, Mazda – на 85%, Hyundai – на 69%, Ford – на 91,7%, Daimler – на 3,6%, Jaguar Land Rover Group – на 60,5%, BMW – на 62,5%. Mitsubishi снизила продажи на 17%.