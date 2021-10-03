Колеса в кубе: созданы первые сферические шины

Очередная задумка создателей фантастических фильмов стала реальностью. На сей раз воплощены в жизнь сферические шины, которые могут мгновенно менять направление движения автомобиля. Правда, назвать автомобилем концепт от Citroen Urban Collectif сложно. Да и в самом концерне проект называют "революционной концепцией мобильности".

Концепт Collectif построен на ситроеновской платформе Skate – да-да, она даже внешне похожа на доску для катания. А дополнительные возможности каретке придают разнообразные приблуды – она буквально напичкана электромоторами, а также системами автономного вождения и аккумулирования энергии. Впрочем, расскажем об уникальных колесах проекта.

Автор шин, которые получили название Eagle 36 – знаменитая компания Goodyear. Сферические "орлы" спрятаны в кубах и вращаются при помощи нескольких разнонаправленных электродвигателей. Больше всего это похоже на старики в старых компьютерных мышках. А вот фантастических скоростей Urban Collectif пока развивать не будет – максимум для этой платформы пока установлен ниже, чем у электросамоката – 25 км\ч. Нет, это не из-за моторов, которые как раз вполне мощные, а из соображений безопасности – всех способностей своего детища еще не изучили и сами инженеры Citroen.