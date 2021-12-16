Исследование: отказ от ДВС не остановит глобального потепления

Полный отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и переход на электромобили лишь незначительно снизит скорость глобального потепления, считают ученые Института политики развития транспорта (ITDP) и Калифорнийского университета в Дэвисе (UC Davis).

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) считает, что среднемировая температура повысится к 2100 г. на 3 градуса Цельсия. При этом ООН поставила цель сдержать темп потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия.

Американские ученые полагают, что замена парка авто с ДВС на электромобили не поможет достижению цели по ограничению глобального потепления.

Ученые рассчитали объемы выбросов углекислого газа в атмосферу при четырех сценариях: при продолжении выпуска автомобилей с ДВС, при массовом переходе на электромобили, при уплотнении городов и движения в городах, при уплотнении городов и массовом переходе на электромобили.

Первый сценарий предусматривает, что количество новых авто с ДВС увеличится к 2050 г. на 2 млрд, а уровень выбросов CO2 повысится на 130% к уровню 2015 г.

По второму сценарию, выпуск авто с ДВС прекратят лишь в 2040 г. Сейчас электростанции не готовы к резкому росту потребления энергии для зарядки электромобилей.

Уровень выбросов CO2 с полным переходом на электромобили снизится на 25% к уровню 2015 г., однако среднемировая температура вырастет более чем на 1,5 градуса Цельсия, предполагает третий сценарий.

Уплотнение населения городов снизит выбросы CO2 на 75%, поскольку переход на электротранспорт вкупе с уплотнением населения городов приведет к тому, что исчезнет необходимость в личном автомобиле.

То есть выпуск авто можно сократить на 300 млн шт, что поможет уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу и снизит нагрузку на инфраструктуру, предполагает четвертый сценарий.