Китайские пытки: 40 электрокаров проверили морозом

Китайское автоиздание MyDrivers решило проверить, как электромобили работают в морозную погоду. В испытаниях участвовали 40 электромобилей различных брендов, в том числе Tesla Model Y и Model 3, Porsche Taycan, Audi e-tron, Geely Geometry C и Polestar 2, Volkswagen ID.3.

Испытания прошли в районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Электромобили заряжали на 100% и оставляли на ночь. Утром водители начинали движение в экономичном режиме с рекуперацией кинетической энергии при торможении. В салоне находились водитель и пассажир. Климатическая система работала на 24 градуса Цельсия.

Большинство автомобилей на 20-градусном морозе потеряло 40-60% запаса хода. Первое место по дальности хода заняла китайская Weilai EC6: модель сохранила 54,8% заряда и проехала 336,9 км при паспортном показателе 615 км.

"Бюджетник" Wuling Hongguang Mini EV из заявленных в паспорте 170 км смог проехать 103,2 км (60,7% запаса хода).

Tesla Model Y сохранила на морозе 47% заряда: из 594 км заявленного запаса хода машина преодолела лишь 279,6 км.

Geely Geometry C показала 50,2% и 276,2 км из 550 км, Audi e-tron – 58,6% и 272,3 км из 465 км, Polestar 2 – 48,2% и 246,6 км из 512 км, Porsche Taycan – 54,6% и 226,2 км из 414 км, Tesla Model 3 – 42,8% и 200,2 км из 468 км, Volkswagen ID.3 – 38,91% и 167,3 км из 430 км.

Глава Минпромторга Денис Мантуров раскритиковал Tesla за существенную потерю запаса хода в мороз. При температуре минус 30 градусов Цельсия его двухмоторная Model X P100D проезжает почти в пять раз меньше заявленного километража, что делает модель неудобной для использования в России.