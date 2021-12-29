В 16 регионах России построят станции для зарядки электромобилей

В 2022 году в России стартует эксперимент по созданию инфраструктуры для зарядки электромобилей и электробусов. Участвовать в проекте будут 16 регионов – перечень определило правительство страны, а также автотрасса М4 "Дон".

На первом этапе зарядки для электротранспорта планируется установить в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях и в Татарстане, а также на федеральной трассе "Дон".

"При отборе территорий учитывалось, в том числе их месторасположение вдоль наиболее загруженной автомагистрали М-4 "Дон" и строящейся трассы Москва – Казань", – сообщили в правительстве.

Вторая очередь проекта стартует в 2023 году. Зарядные станции планируется построить во Владимирской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Ростовской, Тульской областях, в Приморском и Ставропольском краях, Чувашской Республике, в Москве и Санкт-Петербурге.

Концепция развития производства и использования электротранспорта в России предполагает, что к 2030 году каждый десятый автомобиль, выпускаемый в России, будет с электрическим двигателем. Для них построят не менее 72 тысяч зарядных станций.

Минпромторг России рассчитывает в январе 2022 года получить первую заявку на заключение специнвестконтракта по производству электромобилей в России.

Производитель ЗРК С-300, С-400 и С-500 – оборонный концерн "Алмаз-Антей" уже приступил к разработке электрокроссовера.