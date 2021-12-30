Авторынок станет вторичным? Какие подержанные машины будут покупать в 2022 году

Россияне все чаще начали покупать автомобили на вторичном рынке. В октябре кредитов на подержанные авто было взято больше, чем на новые. Смещение спроса привело к повышению цен на вторичке. За год они выросли на 34 процента, а в 2022 году по прогнозам экспертов Quto могут подняться еще на 20 процентов.

К такому раскладу на авторынке привел дефицит новых автомобилей, который связан с нехваткой электронных автокомпонентов.

Эксперты прогнозируют, что в связи с ростом цен россияне обратят внимание на подержанные китайские автомобили, которые стоят дешевле других. Также спросом будут пользоваться бюджетные седаны: Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo, средняя цена их на вторичном рынке в ноябре составляла около 630 тысяч рублей.

Популярностью продолжит пользоваться компактные Ford Focus и Mazda3, а также большие седаны Volkswagen Passat, Toyota Camry и Skoda Octavia. В сегменте короссоверов в 2022 году популярность будут удерживать Renault Duster, Renault Captur и Hyundai Creta.