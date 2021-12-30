"АвтоВАЗ" стал полностью российским

Компания "АвтоВАЗ" стала полностью российской. Совместное предприятие Ростеха и Renault, Alliance Rostec Auto B.V., переведено из голландского офшора в российскую юрисдикцию. Об этом сообщил Ростех.

"100 процентов акций "АвтоВАЗа" переданы новой совместной компании – "Лада авто холдинг", имеющей юридический адрес в Москве", – указано в сообщении.

Представители предприятия уточнили, что в данный момент распределение долей в новом СП выглядит следующим образом: 32,3 процента акций – у Ростеха, 66,7 процента принадлежат Renault. Такие же доли были в прежнем СП Alliance Rostec Auto B.V.

"АвтоВАЗ" – крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Выпускает машины и комплектующие для двух брендов – Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20 процентов и представлен более чем в 20 странах.