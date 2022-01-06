Хмуриться не надо, Lada: топ бестселлеров на российском авторынке

Не за горами день, когда в России не останется новых машин дешевле 600 тысяч рублей. Но пока такая машина есть, хотя она и одна. И это, несмотря на очередное повышение цен, которое провел АвтоВАЗ, LADA Granta. До красной черты цена автомобиля в базовой комплектации Standart не дотянула 1100 рублей. Оснащение у машины небогатое, привод – передний. Комплектуется такая машина двигателем 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил.

Lada стала самой популярной маркой на российском авторынке по итогам 2021 года. Самыми востребованными машинами стали Granta и Vesta. На втором месте Hyundai. У корейского производителя хорошо продавались седан Solaris и кроссовер Creta. Creta со 121-сильным атмосферником и 6-ступенчатой "механикой" стоит от 1 миллиона 450 тысяч рублей. У младшего брата Hyundai – KIA – третье место в России. Лучше всего продавались седан Rio, кроссовер Sportage и семейство Ceed, подсчитали в "СберАвто".

Lada Granta взяла лишь "серебро" в абсолютном зачете моделей. "Моделью года" стал все-таки Solaris. Третья позиция у KIA Rio, а в топ-5 также вошли Ford Focus и Volkswagen Polo.

Кроме того, Lada Granta оказалась в лидерах по стоимости владения, среди автомобилей В-класса. Каждый преодоленный ею километр обходится в 7 рублей 60 копеек. Лучше показатель только у Lada Xray – на 10 копеек ниже. Чуть дороже, 7 рублей 70 копеек, обходится километр пробега у Lada Vesta, отмечается в проведенном исследовании "Автостата". 10 копеек Xray выиграл у Granta за счет меньших расходов на КАСКО и топливо – перелицованный под "Ладу" Renault Sandero Stepway допускает более дешевый Аи-92, против "грантовского" Аи-95.

LADA Xray в базовой комплектации сейчас стоит 826 тысяч 900 рублей. Компакт-хэтч лучше Granta сразу по ряду параметров. Среди них более мощный (106 "лошадей") мотор, светодиодные ходовые огни, а также две подушки безопасности. Но в чем Granta и Xray снова сходятся – их реже всего угоняют.

В топе самых дешевых машин остались Renault Logan. За недорогую комплектацию Access с мотором в 82 лошадиных силы в России придется заплатить 776 тысяч рублей. Стартовая комплектация LADA Largus Classic обойдется в 829 тысячи 900 рублей. По мотору и коробке передач вы получите аналог Lada Granta, отличия только в базе, кузове и салоне.

По-прежнему в топах по дешевизне легендарная "Нива". Niva Legend с мотором 1,7-литра и мощностью 83 лошадиных силы стоит сейчас 710 тысяч 900 рублей. Среди плюсов – высокая проходимость машины, среди минусов – недостаток комфорта в салоне. По стоимости владения "Нива" обойдется своим хозяевам в 9 рублей 40 копеек на каждый километр. Это на 10 копеек дешевле, чем KIA Seltos, но уступает лидеру компактных кроссоверов B-класса. Самым дешевым в 2021 году признано владение китайским Geely Coolray. Его содержание не превышает 9 рублей 10 копеек.

Соплатформенник Creta в версии Comfort уже позволяет рассчитывать на все 4 ведущих колеса. За такой KIA Seltos сейчас просят 1 миллион 570 тысяч рублей. У Seltos меньше расходы на топливо и сервис по сравнению с Hyundai Creta, но запчасти традиционно доступнее для машин производства КНР. Это объясняет расклад по стоимости владения.

Среди моделей SUV в классе C в выигрыше оказались владельцы Renault Duster, Renault Kaptur и Nissan Terrano: 8,9 рубля, 9,4 рубля и 9,8 рубля соответственно. Renault Duster тут опередил своего соплатформенника Nissan Terrano. "Японец" позиционируется как машина более высокого уровня комфорта, поэтому техобслуживание и запчасти на Terrano дороже.

Renault Duster – один из самых дешевых кроссоверов с приводом 4Х4. За комплектацию Life с мотором в 114 "лошадок" придется заплатить 1 миллион 232 тысячи рублей. Соплатформенник от Nissan уже стоит при том же моторе и шестиступенчатой МКПП 1 миллион 306 тысяч рублей. Эта комплектация называется у Terrano Comfort.

Среди SUV-автомобилей более высоко класса выгоднее всего оказалось владеть УАЗ Patriot – километр для внедорожника обходится в 10 рублей 50 копеек. Chery Tiggo 8 Pro обошелся в 11,5 рубля против 11,7 рубля у Skoda Kodiaq. И это сенсация, которая легко объясняется. Хотя расход топлива у "чеха" значительно ниже, чем у "китайца", но зато у него выше транспортный налог. С налогами все-таки надо быть как-то поаккуратнее, а устанавливать их разумнее. Кроме того, у Skoda оказалась выше стоимость первых двух ТО.

Для сравнения, лидером по стоимости владения в "гольф"-классе стала Skoda Octavia – 8,8 рублей на километр. Значительно ей уступили две модели KIA, это Ceed с показателем 10,2 рубля за километр пути и Cerato – 10,5 рублей на каждый километр пробега.

Так что дешевле Lada Granta на российском рынке пока никто ничего предложить не смог. Хмуриться не надо, Lada!