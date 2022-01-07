Автошколы начнут работать по-новому с 1 марта

Все российские автошколы с 1 марта 2022 году обязаны предоставлять в ГИБДД список учащихся для проверки. Этот приказ МВД России будет действовать до 1 марта 2028 года.

Список учащихся должен быть представлен в экзаменационные подразделения ГИБДД не позднее 10 дней до начала практики вождения. Список можно предоставлять как почтовым отправлением, так и через личный кабинет на портале госуслуг. Инспекторы Госавтоинспекции после этого проверят сведения об организациях, выдавших соискателям водительских прав медсправки. Кроме того, ГИБДД проверит, есть ли среди кандидатов те, кто имеет медицинские противопоказания для управления автотранспортом, или люди, лишенные ранее водительских прав. Если такие будут выявлены, то автошкола будет проинформирована об этом в три дня.

Новый порядок касается и взаимодействия ГИБДД и автошкол при проведении экзаменов. Автошколы должны направлять в ГИБДД заявление с количеством экзаменуемых, датой проведения экзаменов, включая повторные экзамены, а также с перечислением категорий и подкатегорий транспортных средств.

В министерском приказе оговаривается возможность отказа автошколе в дате, времени и месте проведения экзаменов в составе организованной группы. При отказе причиной может быть приостановление, прекращение действия или отзыв лицензии школы, а также отсутствие у автошколы лицензии на проведение образовательной деятельности. На реагирование Госавтоинспекции также отводится три дня. При этом график проведения экзаменов будет размещаться на официальном сайте ГИБДД.

После изменения порядка сдачи экзаменов с 1 апреля 2021 года, водителей, сдавших с первого раза экзамен на права, стало меньше на 20 процентов. Среди самых частых ошибок на экзаменах ГИБДД называет парковку задом в гараж и параллельную парковку задним ходом, а также игнорирование сигналов поворотника и отказ уступить дорогу имеющим преимущество автомобилям или машинам экстренных служб.