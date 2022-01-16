Россиян в 2022 году ждут пять новых Hyundai

Сразу пять новинок подготовила для России корейская Hyundai. И это будут сразу три кроссовера, один минивэн и один электромобиль. Первой новинкой года станет обновленный минивэн Hyundai Staria. От своего предшественника его отличают более плавные обводы, новая решетка радиатора и увеличенный дорожный просвет.

В движение футуристичного вида минивэн будет приводить 2,2-литровый 177-сильный мотор с 430 Нм крутящего момента. Именно он прописан в ОТТС – одобрении типа транспортного средства. Мотор будет работать как с механической на шесть ступеней, так и с восьмиступенчатой автоматической коробками передач. А вот с определением того, какая это будет Staria, вопросов пока больше. Пока обновленный минивэн сертифицирован только грузовой цельнометаллический фургон с трехместной кабиной. Фургоны еще бывают двух-, пяти- и шестиместными, а минивэн рассчитан на семь, девять или 11 мест. Будет ли у Staria 3,5-литровый двигатель на 249 "лошадей" – это вопрос. Еще одно важное замечание: привод у минивэна будет только на переднюю ось.

Hyundai в 2022 году решил оспортиветь сразу два кроссовера. Спортивными шильдиками, деталями экстерьера и оригинальной отделкой интерьера будут наделены Creta и Tucson в версиях N Line. Характер им обещают дерзкий, появятся они, как подснежники, по весне или, по крайней мере в первой половине года.

Следующей новинкой от корейского производителя станет полностью электрифицированный кроссовер Hyundai Ioniq 5. Сейчас в интернете компания как раз интересуется, нравится ли его чуть рубленная брутальная внешность потенциальному российскому потребителю. Продавать электромобиль, у которого полный привод, будут сначала только в специализированных московских центрах. Так что сразу подъехать на Ioniq 5 к парадному не удастся. Что же касается самого автомобиля, то награду New Car Awards – 2021 просто так не дают!

И наконец, самой шикарной новинкой от Hyundai станет обновленный Palisade FL. Вмешательство "лицевых хирургов" во внешность премиального корейского кроссовера привело к появлению новых более массивных бамперов, увеличению рельефа капота и к изменению решетки радиатора.

Что будет под капотом – пока не видно. Также держатся в секрете и цены. Известно, что фейслифтинговый Hyundai Palisade появится ближе к концу года. Ориентировочно продажи планируется начать с октября 2022 года.