MAN сертифицировал автобус для России

На улицах российских городов появятся "львы" из Европы. Германская компания MAN сертифицировала в России электробус MAN Lion's City E. Немецкий электробус имеет запас хода не менее 200 километров пробега на одной зарядке. Батареи электробуса при мощности зарядки в 150 кВт заряжаются менее трех часов.

Электробусы MAN уже успешно продаются по всему ЕС, отметил коммерческий директор российской 100-процентной дочки германской компании "МАН Трак энд Бас Рус" Павел Селев.

Сертификат открывает возможности продажи электробусов, возможность работы электробусов в аэропортах, на дорогах общего пользования и на городских маршрутов общественного транспорта. Прежде всего компания делает ставку на Москву и Санкт-Петербург, где возможность создания сети зарядных станций в исторических центрах городов ограничена.

Компания MAN входит в портфель брендов Traton Group, который принадлежит концерну Volkswagen. В 2020 году продажи грузовиков грузоподъемностью более 6 тонн упали на четверть до 3683 грузовиков. При этом продажи автобусов в России возросли на 35,4%. В абсолютных цифрах это пока немного – 134 автобуса. Но сейчас MAN старается войти на рынок электробусов, который в Москве сейчас почти полностью занят КамАЗом.