Суперкары Lamborghini будут только электрическими и гибридными

Производитель суперкаров Lamborghini заявил о планах в течение двух-трех лет перевести всю линейку своих авто на гибридные силовые установки., а в ближайшее десятилетие – выпустить полностью новый электрокар.

"Это необходимо как для того, чтобы не отставать от все более жесткого законодательства, так и для удовлетворения запросов наших клиентов. В конце десятилетия появится полностью электрический автомобиль. Это будет совершенно уникальная модель, которая определит проект нового сегмента", – заявил президент и председатель правления компании Automobili Lamborghini Стефан Винкельман.

Электромобиль Lamborghini будет представлять собой четырехместный спортивный внедорожник в виде двухдверного купе. У авто будет высокий клиренс, но вместе с тем умеренные размеры, позволяющие быть машиной на каждый день, сообщает итальянская газета il Messaggero.

"Благодаря гибридизации текущего модельного ряда мы выполняем обещание сделать наши автомобили еще более высокотехнологичными и сократить выбросы углекислого газа более чем на 50%", – заявил Винкельман.

Четвертая модель Lamborghini появится примерно в 2028 году, присоединившись к Urus, Huracan и Aventador.

В 2021 год итальянский производитель суперкаров в России продал почти в полтора раза больше автомобилей, чем в 2020 году, в мире рост продаж составил 13 процентов. Всего за год новых хозяев обрели 8405 Lamborghini.