Эксперт: ОСАГО подорожает на 80%

ОСАГО может подорожать на 80%, считает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Минфин подготовил поправки в закон об ОСАГО, которые предполагают введение выплат по аварии без учета амортизации (износа) автомобиля, а также увеличение размера возмещения за причинение ущерба жизни и здоровью в ДТП до 2 млн руб.

Если Минфин внесет такой законопроект, то стоимость ОСАГО вырастет где-то на 80%, отметил глава РСА Игорь Юргенс.

Сейчас размер выплаты за причинение ущерба жизни и здоровью составляет до 500 тыс. руб.

Минфин внесет поправки в Госдуму весной, а уже осенью законопроект могут принять.

Между тем заинтересованные лица, страховщики, профильный комитет Госдумы и Минфин понимают, что необходимо двигаться в этом направлении, полагает РСА.