Новые Hyundai и подержанные Lada: на что чаще всего оформляют кредиты

В первом квартале 2022 года больше всего автокредитов (57%) россияне взяли для покупки подержанных машин. В пятерку самых популярных моделей вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Granta, Ford Focus и Volkswagen Polo, сообщается в исследовании "Открытие Авто".

Желание приобрести именно подержанные машины объясняет дефицитом новых авто и ростом цен на них, считают эксперты.

При этом по объему выданных кредитных средств по-прежнему лидирует сегмент новых автомобилей – это связано с их более высокой стоимостью, отмечают в компании. Среди новых авто россияне чаще всего оформляют кредиты на покупку Hyundai, KIA, Skoda, Lada и Renault. В первом квартале 2021 года в лидеры также входила Toyota, однако теперь она выбыли из-за приостановки поставок в Россию.

Ранее сообщалось, что покупку автомобиля в ближайшем будущем планирует чуть более 10% россиян. При этом подавляющее большинство (73,4%) рассчитывают купить автомобиль с пробегом, 11,9% хотели бы приобрести новую машину, а 14,7% рассматривают оба варианта.

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