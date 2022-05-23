Пластиковые дороги: в России начнут делать покрытие из вторсырья

В России могут начать использовать вторичный пластик при укладке асфальта.

С инициативой выступила Липецкая область. Специалисты Управления дорог и транспорта нашли возможность улучшить качество дорожного покрытия, одновременно решив проблему с утилизацией и переработкой пластика.

Предлагается задействовать смесь использованных пластмасс – измельченных и расплавленных пакетов, бутылок и упаковок. При этом возможны две разные концепции: частичная замена битума пластиком и модульные дороги из переработанного пластика.

По словам специалистов, преимуществом новой технологии является снижение расходов на содержание дорог, низкая стоимость асфальта, а также уменьшение затрат на утилизацию мусора.

Кроме того, дорожное покрытие, в котором использован переработанный пластик, имеет повышенную прочность и высокую водостойкость, обладает хорошим сцеплением, а также оно более устойчиво к воздействию машинного масла и топлива.

Подобная технология разрабатывается во многих странах – Индии, Великобритании, Нидерландах и Канаде.

Специалисты также предлагают создавать дороги из пластиковых модулей, которые быстрее и проще укладывать с помощью автокрана.

При этом срок строительства потребует всего нескольких недель. Для основы такой дороги используется утрамбованный песок. Внутри можно закладывать пустые пространства для коммуникаций.

Однако эти проекты требуют внедрения технологий сбора и сортировки пластиковых отходов.

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