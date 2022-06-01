01 июня 2022 20:24

Лукашенко снизил цены на китайские автомобили

На 15 процентов по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко снижены цены на автомобили, производимые на предприятии "БелДжи". Здесь производятся китайские кроссоверы Geely Atlas Pro. "Это единственный автомобиль, на который есть бешеный спрос и у нас, и в России", – отметил при этом Лукашенко.

Перед снижением цен Комитет государственного контроля (КГК) проанализировал фактическую себестоимость производства машин, затраты по доставке комплектующих, выплаты по обслуживанию инвестиционных кредитов, выданных на строительство завода, а также финансовое состояние предприятия в целом. Было отмечено, что двукратный рост цен в марте на заводе "БелДжи" оправдывался большой волатильностью на валютном рынке, напоминает "Интерфакс".

"Сейчас ситуация на валютном рынке принципиально изменилась. Белорусский рубль значительно укрепился к иностранным валютам", – отметил глава Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Василий Герасимов.

Снижение цен на автомобили Geely произведено за счет уменьшения рентабельности как самого завода, так и прибыли его сбыточных организаций-дилеров.

На сайте "БелДжи" стоимость на новый Geely Atlas Pro в базовой комплектации начиналась от 87 тысяч 400 белорусских рублей. В феврале за автомобиль платили 67 тысяч белорусских рублей или 26 тысяч долларов по текущему курсу. 2 марта такой же автомобиль стоил уже 76 тысяч 900 белорусских рублей. Если цены на собираемый в Жодине китайский кроссовер будут снижены на 15 процентов, то цена вернется к уровню 74 тысячи 300 белорусских рублей или 28 тысяч 640 долларов по актуальному курсу.

Василий Герасимов предложил изыскивать резервы снижения стоимости постоянно, и не только в автомобильной промышленности. Ранее были снижены в 1,7 раза цены на моторные масла, а также на 5-22 процента на медицинские препараты, продаваемые в Белоруссии.

СЗАО "БелДжи" было создано в декабре 2011 года. 58,162 процента предприятия принадлежит ОАО "БелАЗ", а 36,092 процента китайской Zhejang Jirun Automobile Co. Ltd. В конце 2017 года в Минской области введена площадка по мелкоузловой сборки автомобилей по полному циклу. Производственная мощность CKD-завода составляет до 60 тысяч автомобилей ежегодно, при этом возможно расширение объемов производства. Но с середины марта до 1 апреля 2022 года "БелДжи" простаивал из-за разрушения логистических цепочек.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим"Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.

общество авто в мире экономика производство Белоруссия кроссовер Александр Лукашенко Жодино новости Geely/Джили