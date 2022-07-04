На "Иннопроме" показали водородный Aurus

Водородный Aurus размещен для показа всем желающим на "иннопромовском" стенде НАМИ. С характеристиками автомобиля можно ознакомиться там же.

Aurus имеет запас хода до 600 км, а до 100 км\ч "разбегается" всего за 4 секунды. Двигатель машины комбинированный – тяговый электропривод + электрохимический водородный генератор. Емкость батареи, разработанной специально для этого проекта и включающей жидкостную систему терморегулирования – 100 кВт ч. Водородный Aurus будут только полноприводным.

О "водородном" проекте НАМИ стало известно в мае 2021 года, когда он был представлен в ходе церемонии запуска в серию "обычных" "Аурусов" производства Aurus. Это единственная машина премиального класса на водородном носителе. Правда, в серию она пойдет не скоро – сейчас строятся только демонстрационные и испытательные образцы.