Что будет с долларом и рублем? Еще одна глобальная компания в США начала повышать цены

Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company повысит цены на свою продукцию из-за роста цен на сырье, завил гендиректор компании Джеймс Куинси (James Quincey) в интервью телеканалу CNBC. Компания три года не повышала цены. Ранее другие гиганты потребительского рынка США и в мире объявили о повышении цен – Kimberly-Clark (выпускает почти все известные средства гигиены для взрослых и детей) и JM Smucker (популярные продовольственные марки).

Ситуация необычная, поскольку в США цены всегда отличались своей многолетней стабильностью, но все изменилось при Дональде Трампе, начавшем торговые войны с ЕС и КНР, и ухудшилось при Джо Байдене. Все это происходит во время падения доллара на мировых рынках.

Это ускоряет неконтролируемый рост цен в США (выше цели 2% за год) и может вынудить центробанк США (ФРС) повысить ставку, снизить поддержку котировок облигаций на фондовом рынке. В итоге это может привести к нестабильности на финансовых рынках – быстрому оттоку капитала в защитные активы (золото, биткоин). Первыми пострадают развивающиеся экономики, включая российскую – рубль подешеевет, фондовые индексы упадут. Доллар на мировых рынках уже дешевеет – в марте остановилось укрепление глобальной валюты к евро, которое длилось 15 месяцев с января 2020 года, и уже второй месяц доллар неотвратимо дешеевет. Вчера европейская валюта подорожала на 0,5% и сегодня прибавила еще 0,4% своей стоимости к доллару.

В последний раз компания Coca-Cola повышала цены в 2018 году из-за повышения тарифов на алюминий при администрации президента Дональда Трампа.

Ранее The Financial Times и Saxo Bank предупредили о росте нестабильности на финансовых рынках из-за слабой возможности ФРС США контролировать инфляцию. Для контроля всплеска инфляции придется "резко нажать на тормоза путем агрессивного ужесточения ставок". "Учитывая, насколько завышены цены на активы, последующий спад (на фондовых рынках – ред.), вероятно, будет необычайно серьезным и длительным", – отмечается в материале FT.

Доллар в этой ситуации не удержится, следует из публикации The Financial Times и прогноза Saxo Bank, одного из крупнейших в мире инвестбанков. Но рубль упадет сильнее: к середине года доллар подорожает с 76 до 80 рублей, а евро – с 91 до 96 рублей, ожидают в Saxo Bank.

Европейская экономика восстановится быстрее после пандемии, евро укрепится, в то время как доллар США продолжит дешеветь из-за неудач с вакцинацией и ошибок центробанка США, прогнозируют в одном из крупнейших в мире инвестабанков Goldman Sachs.