Bank of America назвал три причины возврата нефти к 100 долларам

Цена нефти европейского эталона Brent в 2022 году поднимется до 100 долларов за баррель, как это было до середины 2014 года, прогнозирует один из крупнейших инвестбанков Bank of America.

С начала февраля 2021 года цена Brent, с которой сопоставим по цене российский сорт Urals, превысила 60 долларов, а с июня – превысила и 70 долларов, а сегодня торгуется по 74 доллара за бочку, согласно данным торгов. Весной прошлого года цены на нефть пережили трехкратное падение – до ниже 10 долларов, а по контрактам на поставку американского эталона WTI цены стали даже отрицательными: для нефти не было места в наполненных хранилищах.

Экономисты назвали три причины для возврата цены нефти по 100 долларов и выше:

растущий спрос на топливо после завершения локдаунов в странах.

рост частных автомобильных перевозок помимо других видов общественного транспорта, которые пережили спад доверия во время локдаунов.

ставший популярным дистанционный режим работы может привести к росту миграции населения.

По итогам 2021 года средняя цена нефти вырастет до 68 долларов за баррель, прогнозируют в Bank of America.