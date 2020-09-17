Facebook выпустит смарт-очки вместе с производителем Ray-Ban

Уж в следующем году крупнейшая мировая соцсеть и один из лидеров рынка солнцезащитных очков, Luxxotica (владеет, в частности, брендом Ray-Ban) выпустят смарт-очки совместной разработки. Об этом в ходе прямой трансляции мероприятия Facebook Connect объявил глава компании Марк Цукерберг.

Ранее о партнерстве было известно на уровне слухов. Как пишет CNBC, очки — не разовый проект, компании договорились о многолетнем сотрудничестве.

"Я не могу пока углубляться в конкретные детали продукта, но это действительно следующий шаг на пути к очкам дополненной реальности, — заявил Цукерберг. — И выглядят они [очки] тоже весьма хорошо".

Кроме того, Facebook начнет использовать в исследовательских целях устройство под названием Project Aria. Оно выглядит как массивные очки и позволят собирать необходимую для разработки аналогичного потребительского устройства информацию — видео, звук, данные о направлении взгляда и геолокацию.

Очки Project Aria будут носить сотрудники Facebook и временные работники компании в ее штаб-квартире и общественных местах начиная уже с этого месяца. При этом функциями дополненной реальности это устройство не обладает. Однако оно поможет Facebook понять, какими должны быть очки дополненной реальности и программное обеспечение для них.