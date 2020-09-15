Российские учёные спасли женщин от рака с помощью лазера

Российские исследователи создали перспективный метод борьбы с раковыми клетками в шейке матки. Разработка позволяет не только диагностировать предраковое состояние, но и уничтожить раковые клетки, пока они не образовали опасную опухоль.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Laser Physics Letters.

При подозрении на рак или предраковое состояние шейки матки женщине необходимо сделать биопсию – взять пробы ткани на анализ. Это малоприятная для пациентки хирургическая процедура, которая к тому же иногда приводит к осложнениям.

Специалисты из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова разработали процедуру, которая позволяет с высокой точностью ставить диагноз без биопсии. Более того, её можно использовать и для лечения.

Метод основан на свойстве раковых клеток накапливать некоторые вещества гораздо активнее, чем это делают здоровые клетки. В числе этих соединений есть и светочувствительные вещества, так называемые фотосенсибилизаторы.

Медики вводят пациентке это соединение в безопасной дозе. Через некоторое время оно по большей части выводится из здоровых клеток, оставаясь в заметной концентрации только в раковых. После шейка матки обследуемой женщины облучается лазерными лучами с определённой длиной волны. Поглощая лазерное излучение, фотосенсибилизатор начинает излучать свет. Тонкий зонд, введённый в половые пути пациентки, фиксирует это свечение.

Как рапортуют исследователи, в результате получается изображение с детализацией не менее одного миллиметра. На нём чётко видны границы скоплений раковых клеток.

Что ещё более важно, ту же методику можно применить не только для выявления раковых клеток, но и для их уничтожения.

"Фотосенсибилизатор хлоринового ряда поглощает излучение и производит активную форму кислорода, которая разрушает близлежащие раковые клетки и может повредить кровеносные сосуды, тем самым препятствуя раковым клеткам получать необходимые питательные вещества", – поясняет первый автор статьи аспирантка НИЯУ МИФИ Полина Алексеева в материале РИА Новости.

В испытании нового метода приняли участие десять пациенток с лейкоплакией шейки матки (это утолщение и ороговение эпителия) и дисплазией шейки матки (предраковое состояние).

Через три месяца после курса экспериментального лечения было подтверждено, что раковые клетки в шейке матки всех пациенток уничтожены.

Шейка матки всех испытуемых сохранила после процедуры своё нормальное строение, и, по заключению врачей, эти пациентки в будущем вполне могут иметь детей.

Теперь исследователи собираются усовершенствовать свой метод. Их цель – научиться корректировать дозу лазерного излучения "на ходу", чтобы гарантированно уничтожить все раковые клетки, но при этом минимально повредить здоровые.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о других достижениях российских специалистов: новом методе диагностики рака, дешёвых противораковых наночастицах и новой технологии получения радионуклидов для диагностики опасного заболевания.